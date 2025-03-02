「藍色幽靈」即將登陸月球 第2家民企達成登月壯舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）經過漫長的太空之旅，一家美國公司數小時後就將嘗試大膽的月球著陸，如果成功，其太空船將成為第2個實現此一壯舉的民間登月器。

法新社報導，新創太空公司螢火蟲太空（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈任務1號」（Blue Ghost Mission 1） ，計劃在美東時間今天凌晨3時34分（台灣時間2日下午4時34分）之前著陸，目標是火山區拉特雷耶山（Mons Latreille）附近的一個地點。

螢火蟲太空昨晚在社群平台X發布消息指出，飛行控制員剛剛啟動降低太空船軌道的關鍵操作。

這項任務綽號「天空中的幽靈騎士」，是在首次商業登月一年多後進行，也是美國國家航空暨太空總署（NASA）與業界合作，以削減成本並支援「阿提米絲」（Artemis）重返月球計畫的一環。

金色的「藍色幽靈」大小約與河馬相當，1月15日由美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空，沿途捕捉壯觀的地球和月球畫面。它與日本公司ispace的「強韌號」（Resilience）共乘獵鷹9號升空，「強韌號」則是預計5月嘗試著陸。

「藍色幽靈」攜帶10台儀器，包括月球土壤分析儀、耐輻射電腦等，計劃運行一整個月球日（相當於地球上的14天），預計3月14日捕捉日全食的高解析度影像。

3月16日它將記錄月球日落，讓人們深入了解塵埃如何在太陽影響下漂浮在月球表面之上。

透過 Google News 追蹤中央社

直覺機器公司（Intuitive Machines）IM-2任務的登陸器「雅典娜號」（Athena），3月6日將在月球登陸。

2024年2月，直覺機器公司成為第一家實現月球軟著陸的私人公司，也是1972年阿波羅17號載人任務以來，美國首次登陸月球。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140302