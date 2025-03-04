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美航艦訪釜山 北韓金與正譴責華府政治軍事挑釁

2025/3/4 10:58
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（中央社首爾3日綜合外電報導）美國海軍航空母艦「卡爾文森號」造訪南韓港口釜山，北韓中央通信社（KCNA）今天公布北韓領導人金正恩胞妹金與正聲明，譴責美國的「政治與軍事挑釁」。

法新社與路透社報導，金與正透過聲明指出：「美國今年新一屆政府剛上台，就『進一步延續』前朝敵對政策，加強對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的政治與軍事挑釁。」

美國海軍則透過聲明表示，作為航艦打擊群旗艦的卡爾文森號（USS Carl Vinson）2日抵達釜山，進行例行性停靠。

美國海軍指出：「此次訪問釜山，展現美國對這個地區的承諾，進一步強化與大韓民國（ROK，南韓正式國名）領導階層及當地人民的關係。」

南韓與美國之間的軍事合作經常招致平壤當局譴責，北韓政府認為這類行為是在替入侵北韓作準備，往往以試射飛彈作為回應。

金與正說：「隨著卡爾文森號現身朝鮮半島，美國針對朝鮮的對抗行為在3月變得更加惡毒。」

平壤和首爾之間關係處於近年來最低點，北韓去年進行一系列彈道飛彈試射，違反聯合國制裁。北韓上週在黃海試射戰略巡弋飛彈，平壤方面表示，此次演習旨在展現北韓「反擊」能力。

南韓與美國的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍事演習預定於本月展開。

金與正的聲明最後語帶威脅稱北韓可能「更新其紀錄」，測試可搭載核彈頭的飛彈及其他相關技術。

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她說：「如果美國繼續更新其反北韓軍事示威紀錄，朝鮮民主主義人民共和國將不得不更新執行戰略嚇阻的紀錄。」

她表示，美國和其盟友是這個地區「緊張局勢加劇的亂源」，還說北韓「強烈譴責（華府）魯莽的挑釁行動與武力炫耀」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140304

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