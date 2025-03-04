台灣扶輪社友菲國偏鄉義診 推長期國際醫療合作

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（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）來自台灣的國際扶輪D3461地區正在菲律賓呂宋島中部偏鄉進行為期3天義診與參訪，展現台灣人的愛心，並推展長期國際醫療合作。

國際扶輪D3461地區義診團一行47人，由總監何信宗帶領，團員包括7名醫師，2日抵達丹轆省（Tarlac）拉巴斯鎮（La Paz），攜手當地扶輪社，展開國際醫療關懷義診服務，預定明天返台。義診地點距馬尼拉約140公里。

義診主委陳力平今天接受中央社訪問時表示，昨天的義診服務了約200人，看診病症包括高血壓、糖尿病、心臟疾病以及牙疾等。

駐菲代表處副代表李廷盛、僑務委員江福龍、菲律賓台商總會總會長林登峰、關愛基金會創會長黃清榮等人，參加昨天的義診與醫療用品捐贈儀式。

義診團此次捐贈多台醫療器材給拉巴斯鎮鎮公所，包括血壓計、血糖計、體重計、消毒鍋、攜帶式牙科X光機，以及地中海貧血藥品，另外，捐贈白米與其他食品罐頭、速食麵與香腸給孤兒院。

李廷盛讚揚扶輪社社友的成員無論身在何處都是行動派，希望透過這次國際醫療服務，激發更多台菲醫療合作，深化台菲全面交流，推動雙邊關係邁向新高度 。

國際扶輪D3461地區與菲國當地扶輪社合作多年，項目包括醫療巡迴車全球獎助金計畫及各項醫療行動，今年又加入兒童癌症病房探訪與藥物捐贈，希望提升醫療合作的深度與廣度。

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陳力平說，義診不只是一次性的醫療服務，而是一場深化國際合作的重要行動，目標是不僅提供即時醫療服務，更建立可持續發展的醫療合作模式，確保患者能獲得後續治療與照護。

展望未來，國際扶輪D3461地區將擴展醫療巡迴車計畫，深入更多偏遠地區，提升醫療可及性，並持續捐贈醫療設備與藥品，提升當地醫療設施的能力，特別針對兒童癌症病房長期支持，促進跨地區扶輪合作，建立穩固國際醫療夥伴關係。（編輯：唐聲揚）1140304

來自台灣的國際扶輪D3461地區，3日在菲律賓呂宋島中部偏鄉舉辦義診與參訪，另外捐贈物資給當地孤兒院。（國際扶輪D3461地區提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 114年3月4日