新加坡強化打擊詐騙 罪行嚴重者考慮納入鞭刑

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（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）應對詐騙問題，新加坡內政部兼社會及家庭發展部政務部長孫雪玲今天表示，鑑於一些詐騙罪行對受害者造成嚴重傷害，將考慮對一些涉案罪行納入鞭刑。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，孫雪玲今天在國會撥款委員會辯論內政部開支預算時，回應議員提問時指出，涉及詐騙者應面對嚴厲且具嚇阻力的刑罰。

她表示，鑑於一些詐騙罪行對受害者造成嚴重傷害，內政部將考慮對一些涉及詐騙的罪行，納入鞭刑作為刑罰。

此外，孫雪玲提及Telegram長期以來強調用戶隱私，但也因此被詐騙者和其他犯罪者濫用，包括在平台上販售毒品、傳播不雅影片；敦促Telegram慎重對待用戶的線上安全（online safety），採取更嚴格的用戶驗證措施，防堵詐騙者建立詐騙帳戶。

她表示，涉及Telegram上的詐騙案件，2024年的舉報數量幾乎翻倍，政府已根據網路犯罪危害法制定業務守則，要求通訊應用、社交媒體平台和電商平台等網絡服務採取措施，積極預防和遏制詐騙。

去年國會撥款委員會辯論內政部開支預算時，孫雪玲點名Meta旗下平台常被詐騙者濫用，當時她籲請Meta「站出來為用戶做正確的事」。

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報導指出，去年臉書Marketplace和線上市集Carousell的電子商務詐騙案，分別減少約60%和10%。

孫雪玲表示，感謝Meta和Carousell與政府合作、共同保護用戶。Meta已對臉書Marketplace部分賣家和廣告商實施驗證，Carousell也對平台上的高風險賣家採取類似措施。（編輯：唐聲揚）1140304