加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美數百外交官致函盧比歐 抗議裁撤國際開發總署

2025/3/6 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務院與國際開發總署數以百計的外交官致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）抗議解散國際開發總署，稱此舉削弱美國領導力與安全，並使得中國與俄羅斯得以填補權力真空。

路透社報導，美國國務院內部的「異議管道」，可讓外交官員匿名對政策表達疑慮。這些外交官預計將藉此提交的電報中說，川普政府1月20日凍結幾乎所有外國援助，不僅危及美國外交官員和海外部隊，也讓數以百萬計仰賴美援的海外民眾生命陷入險境。

一名不願具名的美國官員說，超過700人在這封信上連署。

根據路透社看到的副本，這封電報提到：「在沒有進行任何有意義的審查下，就做出凍結和終止對外援助合約與援助撥款的決定，將危及我們與關鍵盟友的夥伴合作關係、損及信任，並為對手伺機擴大影響力創造機會。」

川普奉行他所稱的「美國優先」施政方針，在他1月20日重返白宮時下令暫停所有對外援助90天。這項命令暫停了美國國際開發總署（USAID）在全球各地的行動，危及挽救生命的糧食與醫療援助的送達，並讓全球人道救援行動陷入混亂。

這封信件提到，「凍結救命援助已對全球各地數以百萬計民眾造成無可挽救的傷害與苦難」，又說儘管已發布關於救命計畫豁免的聲明，資金仍遭到切斷。

川普責成身價億萬的顧問馬斯克（Elon Musk）裁撤USAID，這是史無前例推動縮減聯邦政府規模的一環，兩人都認為USAID浪費開支與濫用資金。

google news透過 Google News追蹤中央社

這封信件提到：「對外援助不是慈善事業。相反的，這是能穩定區域、避免衝突和促進美國利益的戰略工具。」

被問到關於這封電報的問題時，國務院發言人說：「我們不會針對外洩的內部信件發表評論。」（譯者：張曉雯/核稿：曹宇帆）1140306

川普
川普：杜魯道渲染加美貿易戰 是為「保住權力」川普國會演說 驚喜宣布高中生被西點軍校錄取
盧比歐
美祭簽證限制 防外國官員協助非法移民美媒指盧比歐在外交政策遭邊緣化 共和黨消息人士估最多撐18個月
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：