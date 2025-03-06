日本民眾賞花意願回升 恢復到疫情前水準

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本市場調查公司INTAGE今天宣布，今春預計與考慮去賞花的人達40.1%，這個數字已經回復到2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發前的相同水準。

共同社報導，總部位於東京都的INTAGE公司分析，「在物價高漲的情況下，（賞花）是不太需要花錢的娛樂，可能因此受到關注」。

INTAGE公司2月6日至12日透過網路，針對15到79歲的男女實施問卷調查，收到2500人回覆，並跟2024年的數據做比較。

今年的調查結果顯示，預計與考慮去賞花的人較2024年上升5.6個百分點，來到40.1%；另外，賞花平均預算較2024年增加7.8%，達7407日圓（約新台幣1656元）。

受試者被問到賞花地點（可複選）時，回答「白天在附近開花的地方賞花」最多，占72.7%；其次是「白天前往附近的賞櫻名勝」，占41.8%。

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另外，選擇「當日來回或開車前往櫻花名勝」的人增加4.4個百分點，達到17.9%。

至於白天在近處賞花的同行者（可複選），「夫妻」及「朋友、熟人」的比例下降，「獨自一人」的比例則為2024年調查的2.2倍，達到9.5%。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140306