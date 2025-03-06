路透：川普擬撤銷24萬在美烏克蘭公民合法身分

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）路透社引述美國高階官員與消息人士說法報導，美國總統川普政府計畫撤銷約24萬在美烏克蘭公民的合法身分，這可能導致他們被納入快速遣返計畫。這些人因俄烏戰爭而逃往美國。

路透社報導，此舉最快於4月實施。一旦實施，前總統拜登政府歡迎烏克蘭公民的政策將遭到徹底逆轉。

實際上，早在上週川普和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈口角之前，這項撤銷烏國人保護的計畫就已在著手進行。

消息人士表示，這是川普政府撤銷180萬移民合法身分計畫的一環。這些移民是經由拜登政府時期的臨時「人道假釋計畫」獲准入境。

針對上述報導，美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示，該部暫無消息宣布；白宮與烏克蘭大使館皆未回應置評請求。

川普1月20日就職當天簽署命令，要求國土安全部「結束各類假釋計畫」。

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要求匿名的美國官員和消息人士告訴路透記者，川普政府計畫最快本月撤銷約53萬名古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉公民的假釋身分。

根據路透社所見的美國移民暨海關執法局（ICE）內部電郵，假釋身分遭取消的移民恐將面臨快速遣返程序。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140306