加拿大前奧運滑雪選手涉販毒 成FBI十大通緝要犯

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁（Ryan Wedding）因涉嫌經營跨國販毒集團，並策劃多起與毒品集團相關的謀殺案，目前正被通緝，懸賞金高達1000萬美元（新台幣3.3億元）。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）今天將43歲的韋丁列入10大通緝要犯名單，並宣布美國國務院提供1000萬美元懸賞金。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）說：「韋丁曾經在奧運場上滑雪飛馳，如今卻在美國各大城市及他的故鄉加拿大街頭販賣古柯鹼。他涉嫌謀殺競爭對手，使得韋丁成為一個非常危險的人。」

根據FBI的資料，韋丁的化名包括「老大」（El Jefe）、「全民公敵」（Public Enemy）等。

韋丁去年6月被控犯有謀殺與毒品相關罪行。去年9月的起訴書追加指控，這份起訴書指出韋丁與其他人共同策劃每年運送約60噸古柯鹼，並利用長途卡車在哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間運送毒品。

FBI去年10月宣布起訴時表示，有12人因涉及此案被捕。

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根據官員和聯邦法院的文件，美國當局指控該集團為了報復毒品被偷，在加拿大殺害一個家庭的2名成員，當地官員表示這是一起誤認身分的案件，此外另有2人遭謀殺。

韋丁曾在2002年奧運平行大曲道比賽中名列第24。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1140307