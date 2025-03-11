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印度霧霾嚴重 全球9座空汙最嚴重城市印度占6座

2025/3/11 14:31
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）根據今天發布的報告，儘管2024年有所改善，印度多座城市仍占據全球最危險的霧霾城市排行榜；以國家而論，查德則是空汙最嚴重的國家。

法新社報導，瑞士空氣技術公司IQAir報告指出，印度伯尼哈特（Byrnihat）是「2024年全球空汙最嚴重的大都會區」。

印度新德里（New Delhi）是世界上空汙最嚴重的首都，查德首都恩加米那（N'Djamena）排第二，孟加拉首都達卡（Dhaka）第三，剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）和巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）分居4、5。

查德整體空汙最嚴重，PM2.5（細懸浮微粒）濃度比世界衛生組織（WHO）安全標準高18倍。

緊接著是孟加拉、巴基斯坦、剛果民主共和國，印度排第五。世界上9個空汙最嚴重的城市中有6個位於印度。

位於梅加拉雅邦（Meghalaya）和阿薩姆邦交界處的工業城鎮伯尼哈特，2024年PM2.5年平均濃度為每立方公尺128.2微克，是世界衛生組織建議值5微克的25倍以上。

根據IQAir這份在綠色和平組織（Greenpeace）支持下所做的報告，印度全國範圍內的濃度為每立方公尺50.6微克，是世衛組織安全水準的10倍。

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雖然整體比2023年減少7%，但印度各城市仍受到來自車輛、農業燃燒、垃圾和工業廢物的細懸浮微粒嚴重影響。

報告指出：「大洋洲是世界上最乾淨的地區，那裡57%城市符合世衛組織PM2.5年度指導值。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140311

查德
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