印尼亞齊52名囚犯越獄 26人仍在逃

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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）印尼亞齊省10日發生52名囚犯越獄事件，截至12日仍有26人在逃。越獄畫面最近曝光，多名囚犯逃離監獄後，在屋頂上奔跑，還有人穿過路邊攤販。據報導，越獄原因可能與監獄過於擁擠有關，該監獄僅能容納100人，卻關了368人。

羅盤報（Kompas）、時代報（Tempo）等媒體報導，亞齊省庫塔卡內（Kutacane）監獄10日發生囚犯越獄事件，52名囚犯在開齋時，先破壞3個上鎖的安全門，再從監獄正門跨越柵欄逃跑。

網路流傳的影片顯示，有些囚犯從屋頂逃跑，有些則在馬路上奔跑，甚至穿越路邊攤販後，才從不同方向逃走。

報導指出，逃獄囚犯大部分是涉及毒品案件。截至12日傍晚，已有26人遭警方逮捕。警方呼籲在逃囚犯立即向警方自首。

當局認為，監獄過於擁擠可能是囚犯越獄的主因。

越獄事件隔天，懲教局局長馬舒迪（Mashudi）11日訪問庫塔卡內監獄時發現，該監獄只能容納100人，卻關了368人。

馬舒迪說：「由於房間不夠，有些囚犯被迫睡在房間外。」並補充說，除了監獄容量不足，守衛的警員人數也很少。監獄裡只有24名獄警。

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印尼的監獄環境惡劣，超收囚犯情形嚴重，亞齊省在2018年也曾發生大規模越獄事件。

當年11月29日有113名囚犯集體越獄，他們用槓鈴和鐵鏟，撞破牢房的窗戶和監獄柵欄，還有囚犯用裝滿辣椒粉的瓶子拋向獄警，趁機越獄。（編輯：陳慧萍）1140313