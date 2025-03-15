泰國高速公路工地意外 起重機倒塌至少4死數10傷

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（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國警方說，首都曼谷的1處建築工地，今天發生起重機倒塌事故，造成至少4人死亡，救援人員正努力搜尋瓦礫堆中的第5名受害者。

法新社報導，這起事故發生在今天凌晨，地點位於連接曼谷和泰國南部的主要高速公路拉瑪二路（Rama II）。

警方表示，至少有4名建築工人當場死亡，還有數十人受傷，該處正在興建一條收費高速公路。

高階警官薩揚（Sayam Boonsom）在現場告訴記者：「我們已找到4具屍體，但有1名受害者仍被困在瓦礫堆中。」他還說，第5名受害者據推測已死亡。

他說，罹難4人中，有3人是泰國人。

薩揚還說，目前正在調查起重機倒塌的原因。

目擊者告訴當地媒體Thairath TV，在起重機倒塌之前，他聽到了兩聲巨響。

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他說：「事故發生時，工人們正在倒水泥。」

建築工地事故在泰國很常見，因為當地安全法規執行不力，往往造成致命事故。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140315