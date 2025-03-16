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厄瓜多油管漏油河流變色 宣布環境緊急狀態

2025/3/16 12:29
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（中央社厄瓜多奎寧德15日綜合外電報導）厄瓜多西北部油管破裂漏油，河流被污染成黑色，當局已宣布環境緊急狀態，下令居民配給飲用水。

這次漏油事件據信是山崩造成主要輸油管破裂所引起，在艾斯美拉達斯省（Esmeraldas）艾斯美拉達斯河（Esmeraldas River）一截河段已被污染。

法新社記者所見，庫貝市鎮（Cube）的河水已經變色，當地居民正試圖建造堤防來阻擋油污溢流。

農民甘達拉（Fernando Gandara）說：「石油形成的泥漿已經滲入所有山坡。」

艾斯美拉達斯省首府緊急行動委員會（Emergency Operations Committee）因擔心水質問題而宣布進入環境緊急狀態。

庫貝市人口20萬，當地首長表示，這次石油洩漏造成了「前所未有」的損失。

市長辦公室已停止將河水援引到市內供水槽，並敦促民眾依配量用水。

國營事業厄瓜多石油公司（Petroecuador）昨天表示，正在努力解決油管緊急情況。這家公司尚未估算出漏油量。

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厄瓜多去年每天生產原油47.5萬桶，其中有 72%出口。

漏油管線為厄瓜多輸油管線（Trans-Ecuadorian Pipeline System, SOTE）一部分； 那是厄國使用最廣泛的管道系統，從亞馬遜地區（Amazon ）到太平洋岸全長500公里，每天可輸送36萬桶石油。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140316

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