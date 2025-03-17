印度瑞辛納對話 中國對台威脅、台積電動向成焦點

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（中央社記者李晉緯新德里17日專電）瑞辛納對話今天登場，國家安全會議副秘書長徐斯儉在會中表示，台灣會持續發展經濟並強化自我防衛，台積電會把最先進的製程、研發留在台灣，因此赴美設廠不會有掏空台灣的情況。

印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）由新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）與印度外交部聯合主辦，又被稱為「雷崗對話」，會議探討的內容主要是針對國際社會在地緣政治與地緣經濟上面臨的挑戰。

台灣議題在今年的瑞辛納對話中格外受重視，主辦單位不僅邀請台灣民主基金會顧問徐斯儉擔任開幕場次與談人，瑞辛納對話主席約希（SunJoy Joshi）還親自擔任該場次的主持人。在開幕場次裡，中國對台灣造成的威脅、台積電增加在美國投資帶來的影響，成為與會者關注的焦點。

與徐斯儉同一場次的與談人，還有波蘭外交部副部長巴托謝夫斯基（Władysław Teofil Bartoszewski）、美國前副國務卿畢根（Stephen Biegun）、德國論壇「柏林全球對話」（Berlin Global Dialogue）執行長阿布瑞克特（Carolin Albrecht）、美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐洲中心的資深客座研究員澤內利（Valbona Zeneli）。

在開幕場次揭開序幕後，約希率先針對中國帶來的威脅、台積電近期的動向這兩個與台灣相關的議題提問。

徐斯儉在回答時表示，台灣受中國威脅已經很多年了，這已經成為他那一代人從小到大日常生活的一部分，但他也說：「台灣並不會因此就停止我們正常、應該有的生活」，並強調台灣會持續發展經濟並強化自我防衛。

徐斯儉指出，台積電生產的是先進製程的晶片，而全球先進晶片有90%以上是由台積電生產，台積電到世界各地設廠，不是只到美國的亞利桑那，還有日本的熊本、德國的德勒斯登等地，這都是為了因應市場的需求。

他提到，台積電董事長魏哲家已經講過，儘管有包括在美國、日本、德國、台灣等地的投資，但仍不足以滿足市場需求，且台積電將把最先進的製程、研發留在台灣，所以「台積電在美設廠不會掏空台灣」。

徐斯儉在場次結束後，接受了中央社記者訪問，他再度提到自己對這兩件事的看法。

針對中國的威脅，徐斯儉認為，最重要的是，政府會提供非常有效的領導，民間也要保持自己該有的韌性，「這樣我們就可以持續地一面發展、茁壯，另外一面強化自我的保護。」

至於台積電在美國的投資增加，徐斯儉表示，要滿足全世界對先進晶片的需求，台積電走向世界是不會改變的趨勢，而政府希望台積電把最先進的製程與研發留在台灣，台積電不但有同樣的想法，也確實是這麼做，所以「絕不會掏空台灣。」

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瑞辛納對話被認為是印度版「玉山論壇」，3月17日至19日在新德里舉行，今年是第10年舉辦。印度總理莫迪（Narendra Modi）和來訪的紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於17日晚上共同主持這次瑞辛納對話開幕儀式。

印度外交部的資料顯示，參加這次瑞辛納對話的，包括來自125個國家或地區的3500多名代表，與會者包括現任或前任國家元首、軍事指揮官、產業界領袖、學者、戰略專家、重要智庫的代表等。（編輯：高照芬）1140317

國家安全會議副秘書長徐斯儉（右1）率領的台灣代表團，到印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月17日