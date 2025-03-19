菲政黨中國領事館前示威 要求賠償南海生態破壞損失

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（中央社記者林行健馬卡蒂市19日專電）菲律賓社會民主主義政黨「並肩黨」今天在中國駐菲律賓領事館前發動示威，要求中國政府退出菲律賓南海聲索海域，並為在南海造成的生態破壞進行賠償。

在並肩黨（Akbayan）主導下，大約60名示威者上午聚集在位於馬卡蒂市（Makati）的中國駐菲律賓領事館前，手持寫有「中國、賠償、離開」、「西菲律賓海是我們的」等標語，指責中國政府破壞海洋環境、剝奪漁民生計以及非法侵占南海。

菲律賓援引聯合國海洋法公約（UNCLOS）以及2016年南海仲裁裁決，主張可獨享領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟區的資源，並把這片海域稱為「西菲律賓海」。

這場示威是在全球即將於3月22日響應「地球一小時」（Earth Hour）關燈活動的環保及節能日之際舉辦。

並肩黨總裁戴維（Rafaela David）引述菲律賓大學海洋科學學院的研究表示，中國光是於2019年就透過填海造島、破壞性捕魚以及破壞珊瑚礁等行為，對「西菲律賓海」的海洋生態造成價值331億披索（約新台幣191億元）的損失。

戴維說，這筆金額逐年計算，再加上通貨膨脹以及菲律賓漁民因中國公務船驅逐而對生計造成的影響，迄今估計已達250億披索，菲律賓政府應向「國際法院」（ICJ）提告，並要求中國政府賠償。

她補充，中國在「西菲律賓海」的強勢擴張，除了造成環境生態破壞之外，還剝奪菲律賓在專屬經濟區開發石油、天然氣以及稀土的權利。

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戴維說，菲律賓政府應要求中國將船艦與人員撤離菲律賓在南海的專屬經濟區。

外國對菲律賓海洋生態破壞進行賠償已有前例。2013年，美軍掃雷艦「護衛者號」（USS Guardian）在菲律賓南部的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reef）海域擱淺，破壞大片的珊瑚，美國政府付了197萬美元（約新台幣6500萬）賠償予菲律賓政府。（編輯：唐佩君）1140319

菲律賓並肩黨總裁戴維（Rafaela David，左）19日帶領菲律賓民眾到中國駐菲律賓領事館前示威，要求中國為在菲律賓南海聲索區域造成的生態破壞進行賠償。中央社記者林行健馬卡蒂市攝 114年3月19日