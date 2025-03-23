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因應川普威脅 加拿大新總理將宣布提前大選

2025/3/23 14:13（3/23 14:47 更新）
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加拿大新任總理卡尼。（路透社）
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（中央社渥太華23日綜合外電報導）加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）預計將在今天宣布提前選舉，尋求更強有力的授權，以因應美國總統川普發起的貿易戰以及來自他的吞併威脅。

法新社報導，這位前中央銀行總裁被中間派自由黨（Liberal Party）選出接替杜魯道（Justin Trudeau）擔任總理，但他從未面對過更廣泛的加拿大選民。

但若他宣布原定10月的國會選舉提前至如各界預期的4月28日舉行，這種情況將發生變化。

政府消息人士告訴法新社，卡尼將於當地時間12時30分（台北時間24日0時30分），對加拿大4100萬人發表講話，宣布提前大選。

自由黨政府執政10年後極度不受民眾歡迎，卡尼希望，加拿大在川普威脅下興起的愛國主義浪潮能助他一臂之力。

卡尼20日在西部城市艾德蒙頓（Edmonton）的一次演講中對支持者說：「在這個危機時刻，政府需要強有力而明確的授權。」

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生活成本和移民等國內問題通常主導加拿大選舉，但今年有一個關鍵話題位居榜首：誰最能對付川普。

川普對他的北方鄰國、北大西洋公約組織（NATO）盟友、歷史上最親密伙伴之一的加拿大的公開敵意，已經顛覆了加拿大的政治格局。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140323

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