俄羅斯網站散播假消息 誣指烏克蘭總統付錢抹黑川普

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）法新社報導，1個假新聞網站錯誤聲稱烏克蘭總統澤倫斯基正向西方記者支付金錢，以汙衊美國總統川普，此舉是俄羅斯相關入口網站一系列欺騙性報導的一環。

研究人員指出，國際社會加緊努力終止延燒3年的俄烏戰爭之際，這種宣傳策略旨在破壞烏克蘭和大眾對主流媒體的信任。這種做法試圖將假消息歸咎於知名媒體，也說明新聞媒體如何遭到劫持，以散播烏克蘭相關的假消息。

本月稍早，Clear Story News錯誤報導，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正利用美國納稅人的錢向西方媒體記者支付費用，以攻擊川普。

這篇「報導」還附上1張據稱是澤倫斯基辦公室發給烏克蘭國會領導人的信件照片，信中要求制定「計畫」，以「塑造川普的負面形象」。

在1週之後，上述文章和信件又在USATimes.news上發布。研究人員表示，這個網站顯然是俄羅斯支持的另1個假消息網站。

假消息監督機構NewsGuard引述媒體驗證平台InVID的分析稱，這封信看似是偽造的，印信和簽名都經過數位變造，其格式也與澤倫斯基辦公室的官方信件不一致。

根據NewsGuard的說法，Clear Story News是1個俄羅斯影響力網站，與遭美國通緝的前陸戰隊員、現任克里姆林宮宣傳人員度根（John Mark Dougan）有關。

報導指，假消息網站試圖利用大眾對合法媒體的信任，讓假消息顯得更加可信。

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NewsGuard研究員沙迪吉（McKenzie Sadeghi）告訴法新社：「這些網站通常會模仿傳統地方新聞的基調、版面和品牌，以透過看似值得信賴的獨立消息來源洗白虛假敘述。」

NewsGuard已發現多達1265個自稱中立新聞機構的網站，但這些網站卻受到俄羅斯和伊朗等政黨團體或敵對政府的支持，或與其有聯繫。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1140324