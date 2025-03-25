日本詐騙受害金額大增 擬限制長者ATM交易額度

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（中央社東京25日綜合外電報導）日媒今天報導，日本警察廳正在評估限制75歲以上長者使用自動櫃員機（ATM）的交易金額上限為每日30萬日圓（約新台幣6萬6000元），盼有助於減少詐騙受害金額。

「日本經濟新聞」報導，警察廳（相當於警政署）將與全國銀行協會協調，推動修改「犯罪收益移轉防止法」的相關規定。

根據警察廳估計，日本2024年特殊詐欺（詐騙案）被害金額高達721.5億日圓（約新台幣160億元），為歷來最嚴重。日本政府同年6月彙整「防止國民免於詐欺的綜合對策」之中，方針包含限制老年人使用ATM匯款或提款等內容。

而日本各金融機構迄今都是自行設定ATM交易額度，其中許多金融機構訂定的上限額為每日50萬日圓（約新台幣11萬元）、匯款100萬日圓（約新台幣22萬元）。

如果日本政府修法規定所有金融機構遵照法令設定ATM交易額度，將是首見。

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警察廳目前評估的方案中，計劃限制75歲以上長者每日使用ATM提款、匯款的上限金額分別為30萬日圓，而這個金額是考量年金的平均給付額，以及防範高額詐騙損失的同時，維持民眾使用ATM的方便性。

另外，警察廳考慮把自營業者列為例外對象，以便做生意時需要進行大筆金額交易。未來，警察廳計劃公開募集相關意見。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140325