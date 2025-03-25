韓國首爾天坑吞噬機車騎士 搜索17小時證實身亡

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（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國首都首爾道路昨天突然出現天坑，一名機車騎士閃避不及跌入，後方車輛的行車紀錄器拍下駭人的事發過程。經過17小時的搜救行動，消防部門今天證實機車騎士已不幸身亡。

法新社報導，昨天晚間6時30分左右的交通尖峰時刻，首爾東南部一處十字路口附近突然崩裂形成天坑。

行車紀錄器影片顯示，繁忙街道的中間突然出現天坑，一名機車騎士墜入巨大的坑洞中，而在機車正前方的汽車則是差點掉入坑內，驚險逃過一劫。

消防部門當時展開大規模搜索，身穿潛水服的救援人員在救援犬陪同下用雙手挖掘，尋找機車騎士的緊急搜索行動長達17小時。

然而，首爾市江東區消防局一名官員今天告訴記者：「約30多歲的失蹤者被發現時心跳已停止，當時他距離天坑中心線約50公尺。」

這位官員指出，機車騎士被埋在地下約90公分處，被尋獲時仍穿戴安全帽和機車靴。

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根據消防部門，天坑目前寬度與深度均達20公尺。附近一些學校今天出於安全考量而關閉。

韓國當局將調查天坑肇因。由於事發地點正在進行地鐵線延伸工程，首爾市發言人告訴法新社，這項工程顯然可能是多項成因之一。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1140325