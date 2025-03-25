蘇丹民主團體：政府軍襲擊達佛 數以百計平民喪命

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（中央社喀土穆25日綜合外電報導）支持民主的團體「緊急律師」今天指控蘇丹軍方空襲位於蘇丹西部達佛的市場，造成數以百計的平民百姓喪命。

法新社報導，蘇丹爆發內戰將近兩年，記錄交戰雙方也就是政府軍與「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）暴行的法律專業志工團體緊急律師（The Emergency Lawyers）表示，政府軍的戰機「於北達佛（North Darfur）的托拉（Tora）市場執行無差別空襲，造成數以百計的平民喪命和數十人受重傷」。

緊急律師並未詳細說明空襲何時發生，由於達佛通訊中斷，法新社無法獨自確認傷亡人數，自2023年4月以來與RSF交火至今的政府軍並未回應置評請求。

幾乎掌控達佛全境的RSF表示，政府軍24日犯下「屠殺」暴行，而美國指控RSF在達佛當地犯下種族滅絕罪。

蘇丹內戰造成數以萬計平民喪命，超過1200萬人無家可歸，並造成全球最嚴重的饑荒和流離失所的危機。

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達佛的面積與法國國土相當，戰爭中最慘的暴力情事都發生在那裡，包括諸多報導稱，平民區遭到「桶爆彈」（barrel bomb）攻擊、準軍事部隊襲擊飽受饑荒之苦的難民營，以及難以遏止的種族暴力。

雖然準軍事團體在達佛部署配備精良的無人機，但是政府軍憑藉戰機仍維持空優，並經常空襲RSF位於達佛全境的據點。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140325