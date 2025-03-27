美貿易代表與中國副總理通話 關切中國不公平貿易政策

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）新上任的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天與中國國務院副總理何立峰進行視訊通話，針對中美經濟及貿易關係交換意見；葛里爾也對中國不公平及反競爭行為的貿易政策表達嚴正關切。

美國貿易代表署（USTR）發布新聞資料指出，葛里爾今天與何立峰首次視訊會面，進行「坦誠」討論。葛里爾說明，美國總統川普（Donald Trump）正在推行強化貿易的政策，以促進美國國內投資與生產、加強美國工業及科技優勢、維護經濟及國家安全等。

葛里爾也對中國不公平且反競爭行為的貿易政策及作法表達嚴正關切。

另一方面，根據新華社報導，中方在通話中針對美國以芬太尼為由對中國加徵關稅、有關301調查以及擬頒布「對等關稅」等表達嚴正關切。

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美國貿易代表署表示，葛里爾與何立峰都同意未來持續保持溝通的重要性。

川普上任以來狂揮關稅大刀，包括以中國遏止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）缺乏進展為由，提高中國商品關稅至20%。他也多次表示，將於4月2日宣布對各國普遍徵收對等關稅。（編輯：陳正健）1140327