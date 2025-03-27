德商品檢測基金會：營養保健品無助兒童健康

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（中央社記者顏若瑾柏林26日專電）德國商品檢測基金會（Stiftung Warentest）警告非必要不讓兒童食用營養保健品，並建議透過日常飲食攝取營養，取代加工食品。

德國商品檢測基金會近期針對德國市售兒童營養補充品、保健產品，或稱膳食補充劑等產品進行檢測，並將調查結果評為，「相當令人擔憂」等級。

該基金會指出，經檢測德國市售18種兒童營養補充品，有高達17種產品不合格，包括劑量過高、廣告不恰當，含有兒童不宜物質等缺陷。

其中有5種產品由於維生素A含量甚至超過成人每日最高建議用量，因此「強烈建議不要使用」，包括Centrum、Doppelherz等品牌推出的膳食補充劑。

該基金會強調，過量服用維生素等營養補充產品可能會導致頭痛、噁心，長期服用可能進一步造成肝臟負擔，建議民眾不要服用。

此外，部分產品宣傳的健康功效適合成人，但不是給青少年與兒童。有些食品補充劑以糖果形式出現，味道偏甜且有添加調味劑。

德國商品檢測基金會研究員柏克曼（Holger Brackemann）指出，製造商利用父母的恐懼來做生意，父母必須為這些產品每年額外支出高達584歐元（約新台幣2萬800元），但是這些產品對促進孩子的營養健康毫無助益。

柏克曼呼籲政府對這些產品進行更嚴格的管控。他指出，這類產品主打口號，像是「提高注意力和記憶力」、「增強免疫系統」等產品承諾，都是基於父母的恐懼。此外，由於這些產品在法律上來說被歸類為食品，在進入市場前不用經過任何測試。

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基金會指出，德國大多數兒童的營養供應大多可以透過日常飲食取得，不需要額外營養補充品，營養專家也指出，大多數人都能夠從飲食獲得充足的維生素和礦物質，除了某些族群，例如純素食兒童，才有可能需要額外補充。

德國全國約有5%的兒童和青少年需要額外服用食品補充劑。德國食品協會下屬的食品補充劑部門（AK NEM）在德國公共電視二台（ZDF）回應表示，根據個別需要，食品補充劑可能是有用的補充，且針對各類可食用的維生素和礦物質都有詳細清楚的透明資訊。（編輯：唐佩君）1140327