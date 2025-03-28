印尼修軍法擴權引發民眾國會示威 警方水炮車驅離

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼多個城市最近爆發民眾示威，抗議國會通過軍法修正案，擴大軍方在政府部門任職的範圍；部分示威演變成警民衝突，導致多人受傷。雅加達昨天有抗議人士爬上國會大樓前的圍牆，警方入夜後動用水炮車驅離民眾。

位於雅加達的印尼國會昨天下午聚集大批示威人士，他們在議會大樓門口燃燒機車並爬上圍欄，要求廢除軍法。入夜後，抗議演變成警民衝突，警方出動水炮車驅離示威人士，有人放煙火反擊，現場數度陷入緊張狀態。抗議人士約在昨晚7時才逐漸散去。

羅盤報（Kompas）今天報導，針對軍法修正案的抗議行動持續，但國會對此尚未回應。

報導指出，除了示威活動不斷，雅加達國會大樓附近的柱子和門口都被貼上海報和宣傳單，以表達對印尼社會和政治局勢的擔憂，其中有抗議標語寫道，「要求軍人返回軍營。」

自從國會20日通過備受爭議的軍法修正案後，印尼多個城市都爆發示威活動，包括日惹、萬隆和泗水等城市，都有學生聚集抗議，部分示威演變成警民衝突，有數名抗議人士因受傷送醫治療。

印尼國會20日所通過的軍法修正案，擴大現役軍官在政府部會擔任職位的範圍，外界擔憂，這將擴大軍方勢力，使軍人能進到政府部會影響決策，恐導致國家回到1998年前的獨裁統治。

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時代報（Tempo）報導，國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼（Usman Hamid）表示，「軍國主義和寡頭政治正日益威脅印尼的民主。」

他發表聲明指出：「印尼軍法修正案為軍隊進入文人政府鋪路，違背強調文人至上的改革要求。」（編輯：陳慧萍）1140328