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美便衣幹員當街抓挺巴外籍生 影像曝光引譁然

2025/3/28 15:02（3/28 16:13 更新）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）持學生簽證在美念書的土耳其籍女博士生奧茲圖克25日晚間遭逮捕，今天有影片曝光她當時竟當街遭便衣聯邦幹員強逮，宛如獨裁國家，川普政府打擊校園挺巴示威的作法引發譁然。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，30歲的奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）目前正於波士頓塔弗茲大學（Tufts University）攻讀博士，可望再10個月拿到學位。但她25日於塔大麻州薩默維爾（Somerville）校區附近所住公寓外被移民局人員當街逮捕。

穆斯林維權團體從街坊取得監視器影像，畫面顯示當時奧茲圖克獨自在人行道行走，6名便衣人員若無其事地靠近，然後一名用連帽衫遮頭的幹員突然靠近並抓住她的手，奧茲圖克害怕地尖叫，另一幹員亮出藏於外套內的徽章並沒收她的手機。

隨後其餘幹員聚攏並用衣物、口罩遮臉，然後將奧茲圖克雙手置於背後上銬把人帶走。

華爾街日報指出，奧茲圖克被捕時正外出訪友並準備開齋。一名法官裁定須提前48小時通知當時人才可將人送至移民收容中心，但因法院裁定太慢，奧茲圖克已被送到路易斯安那州的收容中心留置。

川普政府上任後採取行動，逮捕並驅逐參與校園示威的國際學生，很多被盯上的學生過去一年中都有參與挺巴勒斯坦示威活動。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，有關單位已撤銷奧茲圖克的學生簽證，另有至少300名曾參與校園挺巴示威者簽證也被撤銷。

出訪正停留在蓋亞那（Guyana）的盧比歐告訴記者：「我們給簽證是讓他們來讀書及拿學位的，不是讓他們來搞社運撕裂大學校園。」

奧茲圖克去年與他人共同發表評論登於校內學生報紙，呼籲塔大校方在加薩戰爭議題應支持巴勒斯坦。她的名字後來出現在一個專門揭露反猶學生個資的網站上。

紐約大學公民自由榮譽教授紐伯恩（Burt Neuborne）說：「當因為不喜歡某人的言論就特別針對對方懲罰時，這根本上就違反言論自由。」

民主黨籍麻州檢察長康貝爾（Andrea Campbell）表示，奧茲圖克被逮的畫面令人不安，「聯邦政府選擇埋伏並逮人，只因政治觀點就鎖定一名守法人士讓人心驚。這不是維護公共安全，而是威嚇」。

紐約時報指出，批評人士認為川普政府為加大驅逐力道，開始對遊客、外籍生和其他合法移民用上通常是對付犯嫌的嚴厲手段，像是被一小隊蒙面的幹員包圍，上銬後塞入沒有標記的車輛。

任職於拜登政府期間的美國移民暨海關執法局（ICE）前幕僚長佛萊謝克（Deborah Fleischaker）表示，就奧茲圖克的案例而言，「我認為這違反憲法第一修正案，移民暨海關執法局有制定政策，不能對受憲法第一修正案保障的活動執法逮人」。

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移民維權團體「美國心聲」（America's Voice）執行長卡德納斯（Vanessa Cardenas）表示，社群媒體上到處都是蒙面移民局官員抓人的影片，與迫使移民外逃的獨裁政府如出一轍。

卡德納斯說：「我真不敢相信現在這竟是我們國家在幹的事。」（譯者：陳亦偉）1140328

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