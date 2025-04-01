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川普稱有信心找到買家 淡化TikTok在美被禁風險

2025/4/1 10:03
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天再度淡化短影音平台TikTok在美國面臨被禁危機的風險，稱他仍有信心會在4月5日期限前找到買家接手TikTok在美業務。

綜合法新社和路透社報導，深受歡迎的TikTok在美國擁有超過1.7億個用戶，但依據去年通過的新法，基於國安考量，若TikTok未在期限前脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），將禁止在美營運。原定期限在今年1月19日，川普上任後延到4月5日。

川普昨晚在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體：「我們有很多潛在買家，對TikTok非常感興趣。」

他說：「我們有很多人想買TikTok。我們也正在與中國交涉，因為他們可能與此有關。」他還說：「我希望TikTok能繼續存在。」

路透社3月28日曾引述兩名知情人士說法報導，私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）正評估對TikTok在美業務進行少數股權投資。

黑石集團正商討加入字節跳動現有的非中國股東、以須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）和泛大西洋投資集團（General Atlantic）為首的行列，共同挹注新資本競購TikTok在美業務。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）則告訴法新社，他認為雲端服務供應商甲骨文（Oracle）將在這類協議「扮演一大要角」，而「字節跳動仍會掌控並擁有演算法」且擁有董事會席位。

其他提案包括 美國職棒MLB洛杉磯道奇前老闆麥考特（Frank McCourt）的「自由計畫」（Project Liberty）倡議團體發起的「人民競標TikTok」（The People's Bid for TikTok）計畫。

人工智慧（AI）新創公司Perplexity近來也表態有意收購TikTok，YouTube網紅MrBeast（野獸先生）參與的合資企業也曾表示有興趣。

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川普先前表示，如果針對TikTok的協議未達成，他願意延長4月的期限。

任何讓TikTok脫離字節跳動的協議都需要中國批准，川普曾說，為促成中方贊同，他或許會願意降低對中關稅。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140401

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