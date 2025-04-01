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調查：巴西非關稅壁壘多 可能遭對等關稅報復

2025/4/1 11:14
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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西金融公司BTG Pactual的一項調查，近9成巴西進口商品受到某種非關稅壁壘約束，這些壁壘保護巴西國內廠商免受外國競爭，美國宣布對等關稅計畫時可能會將此考慮在內。

CNN巴西新聞網報導，這些壁壘包括衛生和植物檢疫標準、產品配額或數量限制，國家計量質量技術研究所（Inmetro）或國家衛生監督局（Anvisa）等機構的許可和檢查。

BTG Pactual是拉丁美洲最大投資銀行，從世界銀行貿易平台選取12個國家，調查它們非關稅壁壘的實施程度，巴西的非關稅壁壘強度指數達86.4%，排名第4，在拉美地區僅次於阿根廷。

阿根廷在12國中排名第1，非關稅壁壘適用於94.6%的進口商品。其次是歐盟（94.3%）和加拿大（88.9%）；巴西之後的國家包括美國（77.4%）、日本（76.2%）、哥倫比亞（71.8%）、印尼（69%）、智利（67.8%）、秘魯（53.3%）、墨西哥（53%）和印度（45.6%）。

BTG Pactual指出，當比較適用於美國的關稅與非關稅壁壘強度指數時，巴西是對美國產品施加限制最多的國家之一，美國總統川普（Donald Trump）可能將此視為巴西限制美國產品進入的保護主義做法，在美國宣布對等關稅政策的邏輯下，成為報復措施的合理理由。

在美國貿易代表署（USTR）開啟的公眾諮詢中，美國私營部門強調巴西實施的多項非關稅壁壘，損害美國對巴西的銷售。

例如玉米生產商表示，他們每年可以向巴西出口12萬噸玉米，但西海岸玉米因被指存在蟲害風險，無法進入巴西市場，而有關蟲害在熱帶氣候中傳播的可能幾乎不存在。

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儘管巴西和美國的名目關稅分別為12.4%和3.3%，但考慮實際適用於進口的稅率時，巴西對美國產品徵收5.8%的關稅，而美國則對巴西產品徵收1.3%的關稅。

BTG Pactual指出，如果美國政府決定對巴西徵收5.8%的對等關稅，對巴西出口的影響可能達到20億至30億美元；如果對巴西產品徵收類似對加拿大和墨西哥的25%關稅，則影響可能達到80億至100億美元。（編輯：韋樞）1140401

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