美國對西藏事務官員採簽證限制 中國稱違反國際法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）1日表示，將對主管外國人進入西藏政策的中國官員實施簽證限制。中國外交部回應稱美國粗暴干涉西藏事務，嚴重違反國際法。

綜合界面新聞、澎湃新聞報導，對於盧比歐表示對部分中國官員實施簽證限制一事，中國外交部發言人郭嘉昆在今天的例行記者會上作出回應。

郭嘉昆表示，美國粗暴干涉西藏事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中國對此強烈不滿、堅決反對。

他稱，西藏是開放的西藏，從未作出限制外國人進藏的規定，西藏每年接待大量外國遊客和各界人士，2024年全年共接待外國遊客32萬人次，「考慮到西藏特殊的地理和氣候條件，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定管理和保護措施，完全必要」。

郭嘉昆說，中國歡迎外國人士到西藏訪問、旅遊、經商，但必須遵守中國法律和相關規定。反對無端抹黑西藏的人權、宗教、文化事業發展現狀，反對外國官員以入藏履行職責為名，行干擾破壞之實。

他強調，美國應恪守在西藏問題上所作承諾，停止縱容支持藏獨勢力，停止借涉藏問題干涉中國內政，「中方將採取必要措施，對美方錯誤行徑予以堅決對等反制」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據路透社，盧比歐表示，中國共產黨一直以來拒絕讓美國外交官、記者及其他國際觀察員進入西藏自治區及中國其他藏族地區，但中國外交官及記者享受廣泛進入美國的權利。美國外交官也不能夠向在西藏旅遊的美國公民提供服務，這種缺乏對等的行為是不可接受、也不會被容忍的。他要求中國容許外交官等人士無限制進入藏族地區。

美國並未公布被限制簽證的中國官員姓名與進一步說明相關措施。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140401