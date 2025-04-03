加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普對等關稅嚴重衝擊亞歐製造出口國 鋼鋁、半導體暫時豁免
首頁 / 國際

波蘭首座核電站與美國協議談判 預計2028年動工

2025/4/3 08:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙2日專電）波蘭首座核電站計畫與美國西屋公司及貝泰公司達成新協議框架。波蘭工業部確認工程開發協議（EDA）已於4月敲定，計畫按時程於2028年動工、2036年首座反應爐上線，現等待歐盟核准融資。

根據波蘭共和報（Rzeczpospolita）報導，這項計畫始於2022年10月，由前法律與正義黨（PiS）政府選定西屋公司為技術夥伴，核電站位於波羅的海沿岸喬切沃（Choczewo），由國有企業波蘭核電公司（Polskie Elektrownie Jądrowe，PEJ）負責。

核電廠的設計協議今年3月底到期後，新執政聯盟總理圖斯克（Donald Tusk）於4月2日宣布完成過渡協議談判，表示核電廠將繼續興建，並強調新條款多了強化監督與罰則等項目。

波蘭政府保證，計畫將依時程推進，截至2日為止，美國西屋（Westinghouse）與貝泰（Bechtel）都尚未置評。波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）3月底也簽署法案，撥款約144億歐元（約新台幣4968億元）支持建設，占總成本30%，其餘資金仰賴外國貸款，目前仍待歐盟批准國家援助。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

工業部也近一步指出，EDA將啟動下一階段，包括具體設計、行政許可申請及喬切沃地質研究，並強調此協議為波蘭與美國的長期合作提供穩固基礎。

根據規劃，喬切沃核電站3座反應爐將於2039年初全面運轉，總發電容量達3.75千兆瓦。政府另計畫興建第2座核電站，兩廠總容量預計介於6至9千兆瓦。此舉反映波蘭逐步降低依賴煤炭、轉向核能的能源策略。（編輯：韋樞）1140403

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：