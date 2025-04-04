台灣夫婦跨國義捐烏克蘭社群 支持孩童文化教育

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯4日專電）俄烏戰爭持續，台灣民間善心不斷。繼企業捐贈醫療物資後，台灣民眾再度伸出援手，捐款支持在愛沙尼亞的烏克蘭社群，協助當地的烏克蘭孩童持續學習母語與文化，傳遞對自由與人道的堅定支持。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，台灣民間人士宋緒康與劉文婷夫婦發揮愛心，透過代表處捐贈1萬美元（約新台幣33萬元）給旅居愛沙尼亞的烏克蘭社群「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」（Association of Ukrainian Organizations in Estonia）。

這是繼今年2月華新醫材、康匠公司兩家台灣醫材廠商捐贈100萬片口罩支援烏克蘭前線戰士及醫療體系後，再次來自台灣民間對烏克蘭的關懷。

宋緒康夫婦為駐拉脫維亞代表李憲章的友人，數月前主動聯繫李憲章，表達捐贈意願。該筆款項將用於支持協會所屬「希望學校」、「烏克蘭青年協會」及烏克蘭歌舞團體「Volya」，以購置兒童圖書、文具，並舉辦教育與文化課程與活動，幫助居住在愛沙尼亞的烏克蘭兒童持續學習烏克蘭語言與歷史文化，強化民族與文化認同。

李憲章3日下午拜訪協會轉交捐款，由「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」董事會主席帕拉瑪（Volodymyr Palamar）代表接受，並於捐贈儀式前透過視訊會議向宋緒康夫婦表達誠摯謝意。

李憲章指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣政府與民間持續提供各項人道援助與重建協助，支持烏克蘭人民捍衛自由民主與恢復正常生活。此次捐款再次彰顯台灣人民對烏克蘭的關懷與支持烏國對抗極權的堅定立場。

帕拉瑪表示，台灣長期提供人道與醫療物資、無人機、基礎建設支援、教育文化支持、修建幼兒園與興建認養家庭住屋等實際行動，展現對烏國人民的關懷。

他並強調，李憲章近1年來多次親赴協會參與活動，提供多項協助，展現對烏克蘭社群的重視，在各國駐愛沙尼亞使節中極為罕見，對此他代表烏克蘭社群向台灣政府與人民致上由衷感謝。

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帕拉瑪也對近日中國向台灣發動大規模軍事演習表達憂心，他強調烏克蘭3年來遭受俄國侵略的慘痛經歷，讓他對台灣處境寄予關注且感同身受，並祝願台灣國泰民安。

李憲章表示，台烏兩國雖地理相距遙遠，但共享自由民主價值，並全力抵禦外來威脅，捍衛國家主權及領土完整。此次善款捐贈再次拉近兩國人民的距離，並進一步深化彼此的善意與友誼。（編輯：唐聲揚）1140404

駐拉脫維亞代表李憲章（左2）多次拜訪「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」，參與活動和提供協助。圖為協會主席帕拉瑪（左1）致贈紀念品表達感謝。（駐拉脫維亞代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月4日