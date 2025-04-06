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越南首季經濟成長放緩 尋求美國延遲45天課徵關稅

2025/4/6 21:41
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（中央社河內6日綜合外電報導）越南政府今天公布的數據顯示，國內第1季經濟成長略有放緩。在美國定於4月9日對越南課徵46%對等關稅之際，越共總書記蘇林已致函要求美國，延遲課徵對等關稅「至少45天」。

法新社報導，越南統計總局（General Statistics Office）今天指出，國內第1季國內生產毛額（GDP）年增6.93%，略低於去年第4季的7.55%。

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美國定於4月9日對越南進口商品課徵46%的對等關稅，根據法新社檢視過的簽名信件複本，蘇林（To Lam）已致函要求美國延遲課徵對等關稅「至少45天」。

蘇林在信中呼籲美國總統川普（Donald Trump）指派一名代表，與越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）合作解決這個問題。他還在信中表示，希望5月底在華府親自會見川普。（譯者：陳正健/核稿：洪啓原）1140406

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