加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股開低挫915點摜破19000點 台積電跌破800元
首頁 / 國際
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 國際

擴大採用AI 白宮下令機關研擬策略並任命領導人

2025/4/8 09:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國白宮今天表示，為擴大採用人工智慧（AI），他們下令聯邦機構委任首席AI長，並研擬相關配套策略。此外，白宮也撤銷拜登時代兩項意在替這項科技設置保障措施的命令。

路透社報導，白宮管理及預算局（OMB）指示各大政府機關，對具高影響力的AI應用實施最低風險管理做法，並在未來幾個月研擬出一套生成式AI政策。

白宮管理及預算局的備忘錄提到：「各大機關必須採取具前瞻性且利於創新的做法，利用這個技術的優勢來協助形塑政府未來的運作。」

這份備忘錄撤銷前總統拜登政府發布的兩項命令。其中一項是命令各大機關採取維護措施，以保障民眾權利並確保透明度；另一項是尋求對AI的採購設限。

拜登也曾發布命令，呼籲各大機關任命首席AI長。不過他2023年一道要求開發者分享數據來降低AI風險的行政命令，已遭總統川普撤銷。

白宮今天發布的備忘錄指示各大機構在6個月內「研擬出一套AI策略，以辨識並移除負責任運用AI的障礙，並在企業範圍內提高應用程式的成熟度」。

白宮表示，將不再「對行政部門使用創新的美國AI技術施加不必要的官僚限制」。

另一項指示提到，白宮希望「推動政府有效取得AI」，下令各大機關聚焦於「互通性」，又說各大機關必須「最大限度地使用美國製造的AI」。

google news透過 Google News追蹤中央社

白宮表示，新的做法移除繁瑣的回報要求，並優化採購程序，同時繼續保護隱私。

許多政府機關都表示他們採用AI來解決各項問題。舉例來說，美國聯邦航空總署（FAA）用機器學習與語言模型來掃描事故報告，並在多個數據源中挖掘航空風險的主題。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140408

拜登
美對中加徵關稅 中方反制列管27家美企並提訴WTO川普揮關稅大刀 學者：不影響美國與盟國安全關係
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
23
更多編輯台推薦新聞：