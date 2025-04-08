傳華盛頓6/14將舉行閱兵 白宮官員闢謠稱無規劃

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國媒體報導，白宮正在規劃於6月14日在華盛頓舉行閱兵，當天是美國陸軍建軍250週年，也是總統川普79歲生日；對此，白宮今天予以駁斥。

「華盛頓城市報」（Washington City Paper）率先報導，白宮計劃在首都街頭展示美國軍力。報導中說，閱兵隊伍將從位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的五角大廈出發，行進6公里，最後抵達白宮。

然而，白宮一名官員向法新社表示，並未規劃舉行閱兵。

川普在第一個任期出席法國巴士底日（Bastille Day）遊行時，曾倡議在華府舉行盛大的閱兵。然而，這項構想從未實現，因為五角大廈表示這將花費9200萬美元，且有人擔憂戰車等重型軍用車輛可能導致華盛頓街道受損。

記者問到閱兵計畫時，華盛頓哥倫比亞特區市長鮑賽（Muriel Bowser）今天也提出類似疑慮。她說：「戰車出現在我們的街道上並不是好事。如果派出戰車，那麼同時要撥款數以百萬計美元來修補道路。」

鮑賽說，國土安全部或白宮已向華盛頓市特殊活動任務小組接洽。她說：「我會說一切還在初步階段。我不確定這是否被定義為閱兵，但也許是吧。」

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當被告知據傳的閱兵起點是五角大廈時，鮑賽說：「那麼聽起來確實像是閱兵。」

美國上一次在華盛頓舉行閱兵是在1991年，當時是為了慶祝波斯灣戰爭結束。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺 ）1140408