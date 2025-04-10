韓國公共場所凶器持有罪上路 1中國男路上持刀被逮

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國「公共場所凶器持有罪」8日剛上路，一名中國籍男子當天下午就因在路上持刀被捕，警方正在調查持刀動機。

首爾警察廳今天表示，這名58歲中國籍男子涉嫌在8日下午5時40分左右，在城東區清溪川步道向行人掏出刀械，鄰近巡警接到報案，經確認目擊者陳述及鄰近監視器畫面後，將其扣留調查。

2023年韓國發生多起持刀隨機傷人案，相關法規受到社會關注，法務部在同年8月著手修法，國會在今年3月20日通過修正案，於本月8日正式實施。

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根據修法後規定，若無正當理由在道路、公園等公共場所持有凶器，造成他人不安時，可處3年以下徒刑或1000萬韓元（約新台幣22.7萬元）以下罰金。

除8日事件外，濟州島今天也出現第一例類似事件。一名40多歲男子在今天凌晨2時32分於西歸浦市路上持有凶器，造成民眾恐慌。這名男子當時持約14公分長刀，跟在報案人身後，被警察逮捕後聲稱以為報案人瞪他，才拿刀追上去。（編輯：陳承功）1140410