川普暫緩加徵關稅 歐盟首波美國關稅反制措施也暫停

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（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）美國總統川普在加徵對等關稅生效不到24小時，突然宣布暫緩實施後，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟將暫緩對美國關稅行動祭出第一波反制措施。

路透社報導，歐盟原訂15日起對價值約210億歐元（232億美元）的美國商品祭出反制措施，以回應川普政府對鋼鋁祭出的25%關稅。

范德賴恩今天在社群平台X發文表示：「我們希望給談判一個機會。」「儘管歐盟成員國強烈支持我們所制定的反制措施，我們仍決定將這些措施暫緩90天。」

歐盟27個成員國大多投票支持這些懲罰性措施，其中部分將於4月中開始生效。這些關稅將針對具政治敏感性的美國州份，包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）家鄉路易斯安那州的大豆等產品，以及鑽石、農產品、家禽和摩托車。

歐盟目前仍在評估如何回應川普的汽車關稅以及仍然有效的基準關稅10%。

川普昨天突如其來的決定，讓受到重創的全球市場與焦慮不安的全球領袖鬆了一口氣，儘管他同時也在加劇與中國的貿易戰。

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在全球金融市場出現自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情初期以來最劇烈的震盪之際，川普關稅政策突然急轉彎，距離生效不到24小時。

不但華爾街股市聞訊飆漲，亞洲和歐洲股市今天也接棒強勁反彈。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140410