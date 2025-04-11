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川普政府錯誤遣返薩爾瓦多移民 最高法院令協助返美

2025/4/11 14:48
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普政府在一起備受關注的移民案件遭遇挫敗，聯邦最高法院今天下令「協助」一名被錯誤遣送至薩爾瓦多監獄的薩國移民返回美國。

法新社報導，現年29歲的阿布雷戈（Kilmar Abrego Garcia）一直住在美國東部的馬里蘭州，在共和黨籍 總統川普打擊無證移民之下，他在上月與200多人一同被送到薩爾瓦多一座監獄。

大多數遭遣返的移民疑似是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，而川普政府已宣布「阿拉瓜火車」是外國恐怖組織。

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司法部律師之後承認，已與美國公民結婚的阿布雷戈遭到驅逐出境，是因為「行政疏失」所導致。

根據保守派占多數的聯邦最高法院一份未具名的裁決，聯邦最高法院今天命令政府「協助」阿布雷戈自薩爾瓦多的拘留中獲釋，並確保他的案件能以他本來不被錯誤遣返時的狀態來處理。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140411

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