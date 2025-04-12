活人列已歿社會安全碼失效 美「賜死」6千移民逼離境

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）兩名知情人士透露，美國總統川普政府將超過6000名仍然在世的移民歸類為「已歿」，使其社會安全碼失效而實質上無法工作或取得福利，藉以迫使這些移民離開美國。

美聯社報導，受影響者想要取得需要社會安全碼的基本服務將因此難上加難。前總統拜登曾制定計畫，允許移民入境暫時留在美國，這是川普政府為打擊這些移民而採行的更廣泛行動其中之一。

兩名熟悉這些行動及其影響的消息人士透露，川普政府正在將這些移民的姓名和合法取得的社會安全碼，改登記到聯邦官員通常用於追蹤死亡人口的資料庫中。由於這項計畫細節尚未公開，這兩人昨晚以不具名方式談論此事。

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官員指出，社會安全碼被註銷的移民將無法使用多項金融服務，促使他們「自我遣返」，離開美國而回到出生國。

目前尚不清楚這6000多名移民的篩選標準為何，但是透過拜登時期的計畫而暫居美國人士，包括透過庇護工具CBP One應用程式入境的超過90萬名移民，早已成為川普政府的目標。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1140412