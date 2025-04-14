通膨匯率撐不住 Sony調漲PS5在歐英紐澳售價

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本電玩大廠索尼（Sony）今天宣布，由於通貨膨脹率高且匯率顯著波動，其旗艦遊戲機PlayStation 5（PS5）在歐洲、英國、澳洲與紐西蘭市場的售價將調漲，漲幅約10%。

路透社報導，索尼即日起將無光碟機的PS5在歐洲售價調漲11%至499.99歐元，在英國售價調漲10%至429.99英鎊（皆約新台幣1萬8400元）。

電子產品製造商正面臨若干逆風因素，包括美國總統川普（Donald Trump）實施大規模關稅帶來的貿易亂局。

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另家日本電玩大廠任天堂（Nintendo）本月稍早已以評估川普關稅的可能衝擊為由，延後其Switch 2遊戲機在美國的預購起跑時間。

備受消費者期待的Switch 2是結合家用主機和手持遊戲機的任天堂Switch次代產品，預定6月5日上市。任天堂3月宣布在美國定價為449.99美元（約新台幣1萬4600元）。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140414