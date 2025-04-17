聯航起火迫降嚇壞乘客 起因兔子罕見捲入發動機

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（中央社丹佛16日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聯合航空公司（United Airlines）一架班機日前起飛後不久發動機起火，起因看來是兔子被捲入發動機，這種情況很罕見。

據報導，聯航編號2325班機本月13日在丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛，原定飛往加拿大城市艾德蒙頓（Edmonton），但在途中發生發動機起火事件。

影片來源：ABC News

無線電通訊錄音文件顯示，機組人員要求檢查飛機發動機起火的情況，接獲回報說有一隻兔子似乎被吸入發動機。

這架波音（Boeing）737-800型飛機當時搭載153名乘客和6名機組人員。

乘客沃爾夫（Scott Wolff）告訴ABC節目「早安美國」（Good Morning America）：「飛機當時出現巨響，並且劇烈震動。」

沃爾夫說，當時飛機繼續爬升，並說看到發動機冒出火球後，機上每個人都開始恐慌。

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這架飛機後來安全返回丹佛，聯航安排乘客改搭其他飛機前往目的地。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，「機組人員通報在起飛時撞到一隻動物」後，這架飛機於13日晚間約8時05分返回。FAA正在調查此事。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140417