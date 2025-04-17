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華郵：川普政府擬砍衛生部400億美元預算

2025/4/17 16:14
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國「華盛頓郵報」今天援引預算草案文件報導，總統川普政府計劃大砍聯邦衛生及公共服務部（HHS）的年度裁量性支出，裁減幅度達這項支出的1/3左右，約為400億美元。

這項針對衛生及公共服務部的初步財政計畫仍須獲得國會批准。在川普（Donald Trump）及其首席顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導下，聯邦政府正在大規模裁減開支。

這項對2026年度削減400億美元支出的提議，將大幅削減國會在2024年核准的1210億美元支出。

這筆「裁量性支出」（discretionary spending）遠低於數以千億計美元的強制性支出，尤其是在聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）等公共健保計畫方面，這些計畫讓衛生及公共服務部的總預算達到約1兆8000億美元。

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美國政府今年3月已宣布對衛生及公共服務部進行大規模改組，裁減約1/4員工。

裁減人力也衝擊了由衛生及公共服務部所轄的重要機構，包括對抗流行病的疾病管制暨預防中心（CDC），以及負責核准新藥物的食品暨藥物管理局（FDA）。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140417

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