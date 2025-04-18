俄軍海上演練射擊 日媒：疑反制日本6月射彈訓練

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（中央社東京18日綜合外電報導）俄羅斯通知4月17日起到22日，計劃在日本所聲稱的「北方領土」周邊海域實施射擊訓練，日本外務大臣岩屋毅今天在記者會對此事表示，已經透過外交管道向俄方提出抗議。

「讀賣新聞」報導，俄羅斯規劃17日下午4時開始到22日晚間11時，在日本聲稱的「北方領土」（此區屬於日本與俄國的爭議領土）周邊海域實施射擊訓練。日本海上保安廳昨天深夜已發出航行警報，籲周邊船舶注意。

日本陸上自衛隊10日宣布，今年度起將首次在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練；消息人士透露，陸上自衛隊預計6月在北海道舉行最初訓練。

這引發俄方反彈，俄羅斯外交部昨天宣布，已經就此事向駐莫斯科的日本大使館抗議，並主張「這是在俄羅斯遠東邊境地帶的挑釁性質軍事行動，視為對我國安全保障的潛在威脅，絕對無法接受」。

「讀賣新聞」指出，俄方在日本所聲稱的「北方領土」周邊海域附近展開射擊訓練，可能是針對日本計劃6月實施發射飛彈訓練所做的對抗措施。

另外，俄羅斯16日通知各國，當天到本月底暫停外國船隻在「北方領土」周邊海域的無害通過權。

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「日本經濟新聞」報導，日本內閣官房長官林芳正昨天在記者會表示，已透過外交管道向俄方抗議，並說「這違反日本的立場，無法接受」。

根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140418