日本公明黨主席訪中 攜帶日相石破茂親筆信
2025/4/22 18:50
（中央社東京22日綜合外電報導）日本公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫今天啟程前往中國北京，展開為期3天的訪問。他此行攜帶首相石破茂寫給中國國家主席習近平的親筆信，並預計與中國共產黨高層舉行會談。
日本放送協會（NHK）報導，齊藤今天下午從東京羽田機場出發，計劃訪問至本月24日。這是他去年11月就任公明黨代表後首度出國訪問。公明黨目前與自民黨組成執政聯盟。
齊藤希望透過這次訪問協助日中關係發展，此外也有意推動中方重啟進口日本水產品，並推動解決其他懸而未解的議題。
報導指出，齊藤這次也可能與中方商討美國總統川普（Donald Trump）祭出的關稅措施。他此行攜帶石破茂的親筆信，也顯示有意透過政黨之間的交流來推動政府外交。
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「每日新聞」報導，齊藤將與中共中央委員會對外聯絡部部長劉建超會談。
報導指出，隨著美國與中國在關稅方面的對立升溫，中方對日本的態度是否出現變化也成為焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140422
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