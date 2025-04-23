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因應對等關稅匡列千億 政院擬通過強化經濟社會及國土安全韌性特別條例
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路透民調：川普經濟施政令美國民眾失望

2025/4/23 22:18
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）路透社/益普索最新民調結果顯示，美國民眾以選票讓川普重返白宮時，對他寄予對抗通膨、振興經濟的厚望，但是在他就職將滿百日之際，民眾對他這兩方面的執政表現評價很低。

路透社報導，川普經濟上的施政理念咄咄逼人，對主要貿易夥伴揮舞關稅大刀而引爆貿易戰、試圖施壓聯邦準備理事會（Fed）屈從他的意志，並且造成金融巿場出現自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發最早幾個月以來的一波最嚴重拋售潮。

21日截止的為期6天民調期間，僅37%受訪者認可川普處理經濟問題的手法。相形之下，他1月20日就職時承諾開創經濟騰飛、迎來美國的「黃金年代」，當時川普在這項議題上獲42%受訪者支持。而這更遠低於他第一個任期期間歷次民調在相同議題上所獲的約45%至約55%支持度。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員佩索庫基斯（James Pethokoukis）指出：「這個總統承諾迎來黃金年代，但應該上升的全都下降，反之亦然。」

佩索庫基斯認為，儘管經濟警訊使川普面臨關稅政策改弦易轍的壓力，但即使他讓步，經濟恐怕不會從當前亂局之中迅速反彈。

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在川普一就職就進行的相同民調結果顯示，約55%受訪者表示，通膨或更廣泛性經濟問題應為川普就任百日之內的施政主軸。川普再度入主白宮將於30日屆滿百日。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）這項最新民調結果顯示，3/4受訪者表示他們擔心經濟衰退將至，56%受訪者認為川普撼動經濟之舉「太古怪」（too erratic）。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140423

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