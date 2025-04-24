台灣參與安卡拉國際學校日 祈福天燈祝願伊斯坦堡平安

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（中央社記者賴素芬特拉維夫24日專電）台灣參與安卡拉國際學校國際日，以祈福天燈、特色美食與童玩展現文化魅力。天燈承載多國祝福語在土耳其震災陰影中升空，為伊斯坦堡祈願平安，也讓台灣溫暖的人情與創意成為全場焦點，深植國際友人心中。

4月23日為土耳其「兒童節暨主權紀念日」，台灣學生家長與駐土耳其代表處應邀參與安卡拉「綠洲國際學校」（Oasis International School of Ankara, Turkey）特別舉辦的國際日慶祝活動。當日共吸引來自近60個國家300餘位來賓熱烈參與。

為推廣台灣祈福天燈文化並分享在地特色美食，台灣團隊以「祈福與幸福」為主題，融合現炸鹽酥雞、珍珠奶酪等台灣經典小吃，並設置富含國旗色彩元素的紙蜻蜓與傳統彈珠台遊戲，台灣攤位潮洶湧、來賓絡繹不絕。

活動由超過50國學生高舉國旗與國籍標牌遊行揭開序幕。台灣學生身著特製形象T恤、手持國旗，臉上貼有國旗貼紙，沿途熱情與來賓互動，氣氛歡騰。

隨後各國攤位陸續開張，台灣推出的現炸鹽酥雞，一出爐即被秒殺。學生鄭玉喬所準備的天燈上寫有「和平」「幸福」等祝福語，並繪有台灣「Formosa」島嶼與Oasis學校獅形校徽。來賓們踴躍以各自母語書寫心願，前40位更獲得抽獎券，現場反應熱烈。接著登場的波霸珍珠奶酪更是吸引大批人潮，攤位前大排長龍。

家長手工打造的彈珠台創意十足，吸引不同年齡學生輪番上陣競技；紙蜻蜓以青天白日滿地紅三色設計，來賓親手DIY後見其飛翔，滿足感十足，也象徵夢想啟航。台灣攤位瞬間成為全場焦點，吸引來自校方、師生及各國使節團成員共襄盛舉。

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活動最高潮之一，是象徵和平與祝福的天燈在眾人矚目下冉冉升空，承載著多國來賓用不同語言書寫的願望。然而同一時間，距離安卡拉500多公里的伊斯坦堡發生規模6.2地震，造成當地恐慌與餘震不斷。雖然安卡拉未受波及，許多學生仍在天燈上寫下「平安」，為災區祈福，展現溫暖關懷。

壓軸抽獎活動掀起另一波高潮。代表處精心準備包括台灣茶葉與茶具組、印有台灣意象的保溫杯、筆記本、行動電源、隨身碟與咖啡渣再生盥洗包等實用又具紀念意義的禮品，讓參與者驚喜連連、氣氛緊張熱烈。賓主盡歡，不僅留下難忘回憶，也展現台灣文化的創意與溫度，堪稱一場成功的文化外交盛會。（編輯：陳承功）1140424

國際日的活動中台灣攤位佈置客家花布傘，提供鹽酥雞及珍珠奶酪，吸引各國學生駐足。（駐土耳其代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年4月24日

參與活動的國際學校學生認真思考要在台灣天燈上寫上自己國家文字的祝福語句。（駐土耳其代表處提供）中央社記者賴素芬特拉維夫傳真 114年4月24日