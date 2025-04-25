川普避稱亞美尼亞種族滅絕 扭轉拜登做法

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天避免將鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）在第一次世界大戰時期大規模殺害亞美尼亞人的行為描述為「種族滅絕」（genocide），這與前任總統拜登的做法不同。

土耳其現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與川普關係友好。土耳其長期以來否認對亞美尼亞人種族滅絕，並憤怒地阻止任何國家使用這個詞彙。

法新社報導，川普在這個事件週年紀念日發表的年度宣言中說，美國人「緬懷那些在20世紀最慘痛的災難之一裡受苦的美好靈魂」。

拜登2021年成為第一位承認種族滅絕的美國總統，他當時寫道：「美國人紀念所有那些在106年前的今天開始的種族滅絕中死去的亞美尼亞人。」

拜登在他的整個政治生涯中都與亞美尼亞裔美國人關係密切，他在總統任期內也採用類似表述，並直接告知艾爾段，他會使用種族滅絕一詞。

亞美尼亞裔美國運動人士對川普的措辭表達憤慨，並指出，2023年與土耳其結盟的亞塞拜然占領亞美尼亞人居多的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）分離地區時，川普曾承諾支持絕大多數信仰基督教的亞美尼亞人。

美國亞美尼亞全國委員會（Armenian National Committee of America）行政主任漢帕里安（Aram Hamparian）說：「川普總統不再承認亞美尼亞種族滅絕，是可恥地向土耳其的威脅屈服。」

漢帕里安透過聲明說：「川普總統省略詞彙並非外交上的失察，而是刻意迴避真相，也是美國容忍當前反亞美尼亞暴力的危險信號…這和他第一任政府沉默和串謀的可恥紀錄相似。」

白宮國家安全會議發言人修伊特（James Hewitt）被問到川普為何不使用種族滅絕一詞時說：「這些駭人聽聞的事件是20世紀最慘烈的暴行之一…所以美國政府認知到150萬亞美尼亞族人在鄂圖曼帝國末期遭驅逐、殘殺或步向死亡。」

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亞美尼亞和多數主流西方歷史學者認為，1915年到1916年，苦戰中的鄂圖曼帝國鎮壓亞美尼亞少數族群，將他們視為與俄羅斯勾結的叛徒，導致多達150萬人喪命。

土耳其則否認系統性殺害這些人，也否認種族滅絕。土耳其估算約有30萬到50萬名亞美尼亞人死亡，並稱由於許多亞美尼亞人支持俄羅斯入侵部隊，也造成差不多數量的土耳其人在內亂中喪命。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1140425