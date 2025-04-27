中國海警登南海鐵線礁 菲美實施防空操演

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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）美國及菲律賓部隊首度進行整合式防空暨飛彈防禦（IAMD）能力測試，今天在菲國北部海域試射飛彈。中國日前才宣稱對鐵線礁實施海上管控，菲律賓主張擁有當地主權。

法新社報導，菲律賓及中國近幾個月因南海爭端持續對峙，中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，但國際法庭已裁決中方主張並無法律依據。

2025年菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習21日起展開，將持續到5月9日。美菲雙方各約有1萬2000人及6000人參與今年的演習，定位為菲美共同因應區域安全威脅的「全面戰鬥測試」，聚焦於嚇阻中國對南海的野心。

中國央視日前報導，中國海警於今年4月中旬在南海鐵線礁實施海上管控，並且登島檢查，海警人員還舉出五星旗宣示主權；菲律賓政府對此尚未正式回應。

法新社記者今天在菲律賓沿海的三描禮士省（Zambales），目睹美軍新型「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）擊落空中一對無人機。

在這次沿海防禦操演中，MADIS與菲律賓的蜘蛛（SPYDER）中程飛彈系統合作，在SPYDER瞄準來襲的巡弋飛彈靶彈時，保護它不受無人機攻擊。

美軍第3陸戰隊濱海團防空營營長史拉德克（Matthew Sladek）說：「MADIS是短程系統，SPYDER偏中程能力系統，兩者都在應對不同威脅。我們愈是密切合作…就愈能提升我們的整體殺傷力。」

菲律賓軍方24日表示，菲律賓海軍於22日上午在巴布延群島（Babuyan）西南方2.23海里處，監偵到中國山東號航空母艦，已航進菲律賓群島水域範圍內。同日中午，菲律賓海軍又在達盧皮里島（Dalupiri）西北方33.11海里處，監偵到中國天樞星號電子偵察艦。

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菲律賓海軍今天表示，昨天在距離三描禮士省約60公里處發現另外3艘中國船艦。

肩並肩軍演明天也將在菲律賓南部巴拉旺島（Palawan）登場，模擬抵禦敵軍登陸行動。（譯者：楊昭彥/核稿：洪啓原）1140427