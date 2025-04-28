加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

以色列總理：能廢伊朗核設施才算好協議

2025/4/28 09:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列總理以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天呼籲徹底廢除伊朗核基礎設施，還堅持與伊朗達成的任何協議，都必須處理伊朗已有發射彈道飛彈能力這點。

綜合法新社與路透社報導，尼坦雅胡在耶路撒冷發表談話時說：「你必須廢掉他們（伊朗）的核基礎設施，也就是讓他們將不再擁有濃縮鈾的能力。」還說任何協議都應處理到「防範彈道飛彈的相關措施」。

尼坦雅胡說：「要能做到消除伊朗為製造核武而生產濃縮鈾能力，才是真正有用的協議。」

尼坦雅胡說「唯有移除所有（核子）基礎設施」才是份「好協議」，類似2003年利比亞與西方達成的協議，當時讓利比亞完全放棄核生化與飛彈計畫。

西方長期以來一直懷疑伊朗尋求發展核武，但伊朗始終否認有此野心，堅稱自身核子計畫僅供和平用途。

自1979年伊斯蘭革命推翻巴勒維王室以來，伊朗與美國始終處於敵對狀態，然而雙方近期在阿曼斡旋下接觸，並於26日舉行雙方第3輪核談判。

阿曼表示，美國與伊朗正尋求達成協議，使伊朗「完全擺脫」核武與制裁，僅「維持能發展民用的核能」。

google news透過 Google News追蹤中央社

伊朗與美國都宣稱會談取得進展，美國官員稱結果「積極且富成效」，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示在下週舉行新一輪會談前，努力「減少雙方分歧」。

川普重回白宮以來一直呼籲伊朗協商新協議，還威脅對方如不這樣做，他將採取軍事行動。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140428

#尼坦雅胡
#以色列
#白宮
#伊朗
#利比亞
#美國
#阿拉奇
尼坦雅胡
教宗曾批加薩戰爭 以色列總理打破沉默哀悼方濟各川普與尼坦雅胡通話 貿易與伊朗等議題意見一致
阿拉奇
美國伊朗稱第3輪核談判進展良好 技術團隊首與會伊朗外長訪中商討核談判 德黑蘭批美新制裁凸顯敵意
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
聯手美國空襲伊朗核設施遭拒 傳以色列轉向有限攻擊
71
更多編輯台推薦新聞：