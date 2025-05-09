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金正恩監督飛彈試射 強調核武戰備重要性

2025/5/9 09:44
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（中央社首爾9日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩昨天監督短程彈道飛彈與遠程火砲試射，同時強調國家核武戰備的重要性。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）指出，這次測試還包括檢驗「核觸發」（nuclear trigger）系統運作可靠性，意在面對敏感的區域軍事氛圍，確保快速反應的能力。

南韓與日本昨天報告指出，北韓在東海岸發射多枚彈道飛彈，據信這是對已部署的短程飛彈進行性能測試。

北韓中央通信社稱，這次測試動用600毫米多管火箭發射系統與火星-11型（Hwasong-11）戰術彈道飛彈。

火星-11型在國際稱為KN-23，是北韓一系列的短程彈道飛彈，烏克蘭與西方官員稱這些飛彈正供應給俄羅斯打擊烏克蘭。

北韓中央通信社表示，在飛彈發射前，北韓對其核防禦系統進行檢驗，北韓稱之為「核觸發」系統。

北韓中央通信社稱，「金正恩表示，持續完善核武經常性戰鬥準備，對於遏制與面對戰爭至關重要」。

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「金正恩說，北韓應持續穩定提升遠程精準打擊能力與武器系統的效率。」

南韓軍官與分析人士表示，昨天的飛彈試射可能是為測試短程飛彈的性能，並可能將其升級以供應出口。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140509

金正恩
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