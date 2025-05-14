會見聯合國秘書長 中國防長：將提新的維和承諾

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（中央社台北14日電）中國國防部長董軍13日在德國柏林出席第6屆聯合國維和部長級會議期間會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，中方將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型。

據中國國防部微信公眾「國防部發布」今天的消息，董軍指出，聯合國成立80年來，為維護國際公平正義發揮重要作用。當前國際局勢發生複雜深刻變化，聯合國的作用只能加強、不容削弱。

董軍並表示，中國堅定支持聯合國核心地位，堅定支持聯合國在全球安全治理中發揮核心作用。聯合國維和行動為和平而生，為維護世界和平作出重要貢獻。中國將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型，始終做聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量。

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據中國「國防部發布」，古特瑞斯稱，「中國是當今及未來多邊主義的重要支柱」，中國在聯合國維和領域發揮越來越重要作用，期待與中國在維和領域展開更加緊密合作。

另據中共黨媒人民日報稍早報導，今年是共軍參加聯合國維和行動35週年，目前為止累計派出維和人員5萬餘人次，涉及20多個國家和地區。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140514