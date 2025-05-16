日本第1季GDP年率下滑0.7% 4個季度來首度負成長

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本內閣府今天公布的初值顯示，2025年1月到3月國內生產毛額（GDP）剔除物價變動因素後的實質GDP較上季減少0.2%，換算成年率下滑0.7%，為4個季度以來首度萎縮。

法新社報導，身為世界第4大經濟體的日本，正在試圖透過談判以獲得美國關稅豁免，以及期望擺脫長期經濟停滯。

日本官方今天公布的第1季GDP季比數據，比市場預期的季減0.1%還差。

與2024年10月到12月的季度GDP成長0.6%相比，日本經濟放緩。日本前一次經濟萎縮是在2024年1月到3月，當時GDP下滑0.4%。

推動日本經濟成長的出口下滑0.6%，進口則成長2.9%，對整體GDP造成影響。

分析師在日本內閣府今天發布數據前，就警告日本將面臨美國總統川普（Donald Trump）關稅措施衝擊全球經濟所帶來的逆風。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）首席經濟學家河野龍太郎指出：「至於未來的展望，不確定性因為川普一系列關稅而大大增加，經濟放緩的趨勢很可能會從第2季開始變得更加明顯。」

他也分析：「川普政府帶來的不確定性，預計會增加企業支出，像是資本投資，另外也會減少企業對機械與工具等資本財的需求。」

川普為了糾正他所謂的不公平貿易，以強烈手段對鋼鐵、汽車加徵進口關稅。

然而，日本的經濟困境不僅是貿易戰引起的。日本「第一生命經濟研究所」資深執行經濟學家新家義貴指出：「隨著國內外需求放緩，日本經濟缺乏動力。」

他在內閣府發布數據前分析：「儘管未預期未來的經濟放緩，但不能排除經濟陷入衰退的情況，端看關稅造成下行壓力的程度。」

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日本央行本月稍早下調經濟成長預測並維持利率不變，同時警告關稅正在加劇全球經濟不確定性。

日本央行目前預測，本財年（4月開始）GDP將成長0.5%，低於先前預測的1.1%。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140516