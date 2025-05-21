英國馬莎百貨遭網攻 網購癱瘓獲利大減121億元

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國知名百貨業者馬莎百貨集團（Marks and Spencer）今天表示，導致其線上服務癱瘓的網路攻擊預計會持續至7月，並使集團獲利減少3億英鎊左右（約新台幣121億元）。

法新社報導，馬莎百貨上週透露，其客戶有部分個資在網路攻擊中遭竊，這波網攻已使馬莎百貨的線上服務停擺數週。

馬莎百貨透過聲明表示：「暫停線上購物服務這項必要決定，嚴重衝擊時尚、居家與美容產品的線上銷售及營業利潤，但實體店面仍保持韌性。」

馬莎百貨預期，其線上服務將暫停至7月。

網路攻擊對馬莎百貨年度營業利益的衝擊，估計落在3億英鎊左右。該百貨業者指出，他們將透過管理成本、保險及其他交易行為以降低損失。

自復活節以來，馬莎百貨的營運作業一直遭到勒索軟體攻擊，迫使業者暫停線上銷售服務、店面感應式支付甚至是招募活動。

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馬莎百貨提到，遭竊個資可能包含姓名、生日、住址和電話號碼，但不包括「可用的付款或卡片詳細資訊」以及帳戶密碼。

投資公司AJ Bell投資分析師柯茲伍斯（Dan Coatsworth）說，由於資料外洩，馬莎百貨可能會被英國資訊委員會辦公室（Information Commissioner's Office）再處以大約5億5000萬英鎊（約新台幣222億元）的罰款。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140521