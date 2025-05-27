日本東京工地爆炸8傷 疑工程破壞地下瓦斯管[影]

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影片來源：TBS NEWS DIG Powered by JNN

（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京都江戶川區一處工地今天發生爆炸，導致8人受傷。警消研判可能是地下瓦斯管受損肇禍，正在釐清詳情。附近店家與住戶的窗戶也在事後碎裂，碎片四散。

日本放送協會（NHK）、日本東京放送電視台（TBS）報導，東京消防廳說明，今天上午9時30分左右，獲報江戶川區東葛西地區「傳出爆炸聲響」。

現場一輛工程車除了冒出黑煙之外，也一度嚴重燃燒，東京消防廳派出超過30輛消防車滅火後，火勢在一個半小時後幾乎被撲滅。

東京消防廳等單位表示，這起事件共8人受傷，其中包含工地人員、附近居民等，傷者均沒有生命危險。

東京都警視廳指出，現場當時在進行新建公寓地下打樁工程，有可能是工程傷到瓦斯管。

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NHK的直升機上午10時左右從空中拍攝到的影像可見，現場附近的便利商店玻璃碎裂、看板受損，碎片四散，附近2層樓高的公寓窗戶掉落、玻璃破裂。

一處工地的工程車看起來像是被燒焦般變黑，駕駛座嚴重毀損。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1140527